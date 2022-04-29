«Атлетико» интересуется защитником «Реала» Одриосолой. Сейчас он находится в аренде в «Фиорентине»

«Атлетико» интересуется защитником мадридского «Реала» Альваро Одриосолой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Этот сезон футболист проводит на правах аренды в «Фиорентине». В 26 матчах за итальянский клуб игрок забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Флорентийский клуб уже провел переговоры с агентом 26-летнего испанца. Сам футболист готов остаться во Флоренции.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника. Представители мадридского клуба встретятся с флорентийцами в конце мая.