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«Атлетико» интересуется защитником «Реала» Одриосолой. Сейчас он находится в аренде в «Фиорентине»

«Атлетико» интересуется защитником «Реала» Одриосолой
Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» интересуется защитником мадридского «Реала» Альваро Одриосолой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Этот сезон футболист проводит на правах аренды в «Фиорентине». В 26 матчах за итальянский клуб игрок забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Флорентийский клуб уже провел переговоры с агентом 26-летнего испанца. Сам футболист готов остаться во Флоренции.

Отмечается, что «Реал» еще не определился с будущим защитника. Представители мадридского клуба встретятся с флорентийцами в конце мая.

ФК Атлетико
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3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
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 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
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 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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Алавес – Вильярреал
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Реал – Эспаньол
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Валенсия – Леванте
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1.05 15:00
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Гранада – Сельта
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