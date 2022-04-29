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Сегодня, 10:30

Ла лига, 34-й тур: «Реал» — «Эспаньол», «Атлетик» — «Атлетико» и другие игры

29 апреля начнется 34-й тур чемпионата Испании по футболу
Читать «СЭ» в
Игроки ФК «Реал».
Фото Reuters
34-й тур чемпионата Испании по футболу.

29 апреля, пятница

Испания. Лига 1. 34-й тур
29 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Кадис

30 апреля, суббота

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 15:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Вильярреал
Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эспаньол
Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Леванте
Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Атлетико

1 мая, воскресенье

Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 15:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Осасуна
Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 17:15. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Сельта
Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 19:30. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 34-й тур
01 мая, 22:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Мальорка

2 мая, понедельник

Испания. Лига 1. 34-й тур
02 мая, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Бетис

Чемпионат Испании по футболу: новости и статьи, турнирная таблица и статистика команд, обзоры и фото матчей ла лиги

0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
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