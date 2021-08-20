Чемпионат Испании, второй тур: расписание и результаты матчей ла лиги
12:45
В пятницу, 20 августа, стартует второй тур чемпионата Испании по футболу. «Бетис» сыграет с «Кадисом», «Атлетик» с «Барселоной», и другие встречи.
20 августа, пятница
«Бетис» — «Кадис» (22.00 — по мск)
21 августа, суббота
«Гранада» — «Валенсия» (20.30)
«Эспаньол» — Вильярреал" (20.30)
«Атлетик» — «Барселона» (23.00)
22 августа, воскресенье
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» (18.00)
23 августа, понедельник
Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица
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