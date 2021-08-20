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Чемпионат Испании, второй тур: расписание и результаты матчей ла лиги

12:45
Карим Бензема и Давид Алаба. Фото AFP
Карим Бензема и Давид Алаба. Фото AFP
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В пятницу, 20 августа, стартует второй тур чемпионата Испании по футболу. «Бетис» сыграет с «Кадисом», «Атлетик» с «Барселоной», и другие встречи.

20 августа, пятница

«Бетис» — «Кадис» (22.00 — по мск)

Бетис — Кадис

21 августа, суббота

«Алавес» — «Мальорка» (18.00)

Алавес — Мальорка

«Гранада» — «Валенсия» (20.30)

Гранада — Валенсия

«Эспаньол» — Вильярреал" (20.30)

Эспаньол — Вильярреал

«Атлетик» — «Барселона» (23.00)

Атлетик — Барселона

22 августа, воскресенье

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» (18.00)

Реал Сосьедад — Райо Вальекано

«Атлетико» — «Эльче» (20.30)

Атлетико — Эльче

«Леванте» — «Реал» (23.00)

Леванте — Реал

23 августа, понедельник

«Хетафе» — «Севилья» (21.00)

Хетафе — Севилья

«Осасуна» — «Сельта» (23.00)

Осасуна — Сельта

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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