Чемпионат Испании, второй тур: расписание и результаты матчей ла лиги

В пятницу, 20 августа, стартует второй тур чемпионата Испании по футболу. «Бетис» сыграет с «Кадисом», «Атлетик» с «Барселоной», и другие встречи.

20 августа, пятница

«Бетис» — «Кадис» (22.00 — по мск)

21 августа, суббота

«Алавес» — «Мальорка» (18.00)

«Гранада» — «Валенсия» (20.30)

«Эспаньол» — Вильярреал" (20.30)

«Атлетик» — «Барселона» (23.00)

22 августа, воскресенье

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано» (18.00)

«Атлетико» — «Эльче» (20.30)

«Леванте» — «Реал» (23.00)

23 августа, понедельник

«Хетафе» — «Севилья» (21.00)

«Осасуна» — «Сельта» (23.00)

Чемпионат Испании: новости и статьи, обзоры матчей, расписание и календарь игр, турнирная таблица