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«Барселона» предложила Месси новый контракт

04:51
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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«Барселона» сделала последнее предложение нападающему Лионелю Месси, утверждает La Porteria. Клуб возобновил переговоры с 34-летним аргентинцем, несмотря на состоявшуюся прощальную пресс-конференцию.

Переговоры с представителями Месси ведет Ферран Ревертер, генеральный директор клуба.

Ранее появилась информация, что Месси отправился на остров Ибица для завершения переговоров о контракте с «ПСЖ». Сейчас игрок является свободным агентом.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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