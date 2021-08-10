«Барселона» предложила Месси новый контракт

«Барселона» сделала последнее предложение нападающему Лионелю Месси, утверждает La Porteria. Клуб возобновил переговоры с 34-летним аргентинцем, несмотря на состоявшуюся прощальную пресс-конференцию.

Переговоры с представителями Месси ведет Ферран Ревертер, генеральный директор клуба.

???LTIMA HORA



??? PROPOSTA FCB-MESSI



El Bar?a li fa una ?ltima proposta a Leo Messi



L'argent? i el club negocien de matinada una oferta que arriba despr?s del comiat



L'opci? del Bar?a no est? del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, ?s l'interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

Ранее появилась информация, что Месси отправился на остров Ибица для завершения переговоров о контракте с «ПСЖ». Сейчас игрок является свободным агентом.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.