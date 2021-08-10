«Барселона» предложила Месси новый контракт
04:51
«Барселона» сделала последнее предложение нападающему Лионелю Месси, утверждает La Porteria. Клуб возобновил переговоры с 34-летним аргентинцем, несмотря на состоявшуюся прощальную пресс-конференцию.
Переговоры с представителями Месси ведет Ферран Ревертер, генеральный директор клуба.
Ранее появилась информация, что Месси отправился на остров Ибица для завершения переговоров о контракте с «ПСЖ». Сейчас игрок является свободным агентом.
Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он десять раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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