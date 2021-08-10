«Барселона» может расторгнуть контракт с Агуэро из-за травмы

Нападающий Серхио Агуэро имеет в контракте с «Барселоной» пункт, согласно которому с ним могут расторгнуть соглашение. По информации Mas Que Pelotas, каталонский клуб может досрочно расстаться с 33-летним аргентинцем в случае травмы.

На этой неделе стало известно, что Агуэро выбыл на два месяца из-за разрыва внутренней части икры правой ноги. В понедельник, 9 августа, утром футболист прошел МРТ, которая подтвердила серьезность травмы.

Напомним, Агуэро перешел в «Барселону» из «Манчестер Сити» на правах свободного агента в межсезонье.