Самолет Месси вылетел с Ибицы в Аргентину

Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси вылетел с острова Ибица в Аргентину, сообщает Sport.es. Причины поездки на родину не сообщаются.

Ранее появилась информация, что 34-летний аргентинец вылетел на Ибицу для заключения контракта с французским клубом «Пари-Сен-Жермен». Соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, Ибица является местом, где президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в стан парижан.