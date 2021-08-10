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Самолет Месси вылетел с Ибицы в Аргентину

04:06
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Экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси вылетел с острова Ибица в Аргентину, сообщает Sport.es. Причины поездки на родину не сообщаются.

Ранее появилась информация, что 34-летний аргентинец вылетел на Ибицу для заключения контракта с французским клубом «Пари-Сен-Жермен». Соглашение будет рассчитано на два года.

Напомним, Ибица является местом, где президент парижского клуба уговорил Неймара на переход в стан парижан.

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Евгений Козинов все материалы автора

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