«Барселона» отправит ла лиге на согласование предложение о переходе Месси

«Барселона» намерена согласовать возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с ла лигой.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство клуба завершает работу над предложением, которое представит 35-летнему аргентинцу. Прежде чем отправить его Хорхе Месси, отцу Месси, каталонцы представят проект ла лиге на согласование. Ожидается, что это не займет много времени.

Ранее информировалось, что «Барселона» планирует предложить 35-летнему аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.

Глава ла лиги Хавьер Тебас заявлял, что организация не будет менять правила ради того, чтобы «Барселона» подписала форварда.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.