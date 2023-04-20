Защитник «Реала» Алаба может пропустить две недели из-за травмы
Защитник «Реала» Давид Алаба был травмирован в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (2:0), сообщает El Chiringuito TV. Футболист покинул поле после первого тайма. Игра прошла 18 апреля.
По данным источника, защитник пропустит две недели из-за повреждения. Скорее всего, футболист успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», который состоится 6 мая.
9 мая состоится полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити».
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|
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|23
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|2
|53-9
|73
|
2
|Реал
|29
|19
|5
|5
|61-24
|62
|
3
|Атлетико
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|29
|15
|6
|8
|37-28
|51
|
5
|Бетис
|29
|14
|6
|9
|37-30
|48
|
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|14
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|38-28
|47
|
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|Атлетик
|29
|12
|7
|10
|40-29
|43
|
8
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|29
|10
|10
|9
|35-34
|40
|
9
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|29
|10
|8
|11
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|38
|
10
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|29
|10
|8
|11
|25-30
|38
|
11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|
12
|Сельта
|29
|9
|9
|11
|36-40
|36
|
13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|
14
|Вальядолид
|29
|9
|5
|15
|25-48
|32
|
15
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|
16
|Кадис
|29
|7
|10
|12
|23-42
|31
|
17
|Альмерия
|29
|8
|6
|15
|35-50
|30
|
18
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|
19
|Эспаньол
|29
|6
|9
|14
|35-49
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|
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|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
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|21.04
|22:00
|
Эспаньол – Кадис
|- : -
|22.04
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|22.04
|17:15
|
Альмерия – Атлетик
|- : -
|22.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|22.04
|19:30
|
Вальядолид – Жирона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Реал – Сельта
|- : -
|23.04
|15:00
|
Эльче – Валенсия
|- : -
|23.04
|17:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|23.04
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|- : -
|23.04
|22:00
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|17
|3
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|19
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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