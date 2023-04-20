Защитник «Реала» Алаба может пропустить две недели из-за травмы

Защитник «Реала» Давид Алаба был травмирован в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (2:0), сообщает El Chiringuito TV. Футболист покинул поле после первого тайма. Игра прошла 18 апреля.

По данным источника, защитник пропустит две недели из-за повреждения. Скорее всего, футболист успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», который состоится 6 мая.

9 мая состоится полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити».