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Сегодня, 14:28

Защитник «Реала» Алаба может пропустить две недели из-за травмы

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Давид Алаба был травмирован в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (2:0), сообщает El Chiringuito TV. Футболист покинул поле после первого тайма. Игра прошла 18 апреля.

По данным источника, защитник пропустит две недели из-за повреждения. Скорее всего, футболист успеет восстановиться к финалу Кубка Испании против «Осасуны», который состоится 6 мая.

9 мая состоится полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Давид Алаба
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«Барселона» отправит ла лиге на согласование предложение о переходе Месси
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
15
 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
16
 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
17
 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
18
 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
19
 Эспаньол 29 6 9 14 35-49 27
20
 Эльче 29 2 7 20 20-59 13
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21.04 22:00
Эспаньол – Кадис
 - : -
22.04 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
22.04 17:15
Альмерия – Атлетик
 - : -
22.04 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
22.04 19:30
Вальядолид – Жирона
 - : -
22.04 22:00
Реал – Сельта
 - : -
23.04 15:00
Эльче – Валенсия
 - : -
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Барселона – Атлетико
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Реал

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Энес Юнал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
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Роберт Левандовски

Барселона

 8
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 17 3 2
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Исаак Карселeн

Кадис

 19 3 2
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Севилья

 23 2 7
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