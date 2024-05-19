«Реал» сыграл вничью с «Вильярреалом», «Барселона» разгромила «Райо Вальекано»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» в заключительном туре сезона ла лиги — 4:4.

У хозяев покер оформил Александр Серлот. У гостей отличились Хоселу, Лукас Васкес и Арда Гюлер, который записал на свой счет два гола.

«Реал» стал чемпионом Испании в сезоне-2023/24. Мадридская команда набрала 94 очка в 37 матчах. «Вильярреал» финишировал на 8-й позиции.

В другом матче дня «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0. Каталонцы завершили сезон на втором месте в турнирной таблице ла лиги (82 очка). «Райо Вальекано» (38) стал 16-м.

«Кадис», «Гранада» и «Альмерия» оказались в зоне вылета по итогам игр, прошедших 19 мая.