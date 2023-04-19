«Барселона» рассчитывает, что подписание Месси положительно скажется на финансах клуба

«Барселона» рассчитывает, что подписание форварда «ПСЖ» Лионеля Месси положительно скажется на финансах клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» хочет вернуть Месси по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам. Источники, близкие к клубу, полагают, что доходы, связанные со возвращением Месси, могут составить 25 процентов от общей выручки «Барселоны» в следующем сезоне. Согласно некоторым прогнозам в клубе, эта доля может достичь 33 процента.

По данным источника, «Барселона» планирует предложить 35-летнему аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси вернется в команду.

Действующее соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.