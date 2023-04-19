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Сегодня, 11:57

«Барселона» рассчитывает, что подписание Месси положительно скажется на финансах клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» рассчитывает, что подписание форварда «ПСЖ» Лионеля Месси положительно скажется на финансах клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» хочет вернуть Месси по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам. Источники, близкие к клубу, полагают, что доходы, связанные со возвращением Месси, могут составить 25 процентов от общей выручки «Барселоны» в следующем сезоне. Согласно некоторым прогнозам в клубе, эта доля может достичь 33 процента.

По данным источника, «Барселона» планирует предложить 35-летнему аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси вернется в команду.

Действующее соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
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10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
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 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
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 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
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