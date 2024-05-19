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Сегодня, 22:21

«Реал Сосьедад» Захаряна обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне

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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press

В воскресенье, 19 мая, «Реал Сосьедад» одержал гостевую победу над «Бетисом» (2:0) в 37-м туре ла лиги.

Голами отметились Браис Мендес и Микель Мерино.

«Реал Сосьедад» набрал 60 очков, расположившись на пятом месте в таблице. Команда Иманола Альгуасила обеспечила себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, оторвавшись от ближайшего преследователя, «Бетиса», на четыре балла за тур до окончания розыгрыша примеры.

В заключительном матче сезона «Реал Сосьедад» примет мадридский «Атлетико» 25 мая.

Арсен Захарян
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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«Жирона» победила «Валенсию», «Осасуна» разгромила «Атлетико» в предпоследнем туре ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.05 22:00
Алавес – Хетафе
 1 : 0
19.05 20:00
Атлетик – Севилья
 2 : 0
19.05 20:00
Атлетико – Осасуна
 1 : 4
19.05 20:00
Барселона – Р. Вальекано
 3 : 0
19.05 20:00
Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 2
19.05 20:00
Кадис – Лас-Пальмас
 0 : 0
19.05 20:00
Гранада – Сельта
 1 : 2
19.05 20:00
Мальорка – Альмерия
 2 : 2
19.05 20:00
Валенсия – Жирона
 1 : 3
19.05 20:00
Вильярреал – Реал
 4 : 4
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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