«Реал Сосьедад» Захаряна обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне

В воскресенье, 19 мая, «Реал Сосьедад» одержал гостевую победу над «Бетисом» (2:0) в 37-м туре ла лиги.

Голами отметились Браис Мендес и Микель Мерино.

«Реал Сосьедад» набрал 60 очков, расположившись на пятом месте в таблице. Команда Иманола Альгуасила обеспечила себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, оторвавшись от ближайшего преследователя, «Бетиса», на четыре балла за тур до окончания розыгрыша примеры.

В заключительном матче сезона «Реал Сосьедад» примет мадридский «Атлетико» 25 мая.