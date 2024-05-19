«Реал Сосьедад» Захаряна обеспечил себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне
В воскресенье, 19 мая, «Реал Сосьедад» одержал гостевую победу над «Бетисом» (2:0) в 37-м туре ла лиги.
Голами отметились Браис Мендес и Микель Мерино.
«Реал Сосьедад» набрал 60 очков, расположившись на пятом месте в таблице. Команда Иманола Альгуасила обеспечила себе участие в Лиге Европы в следующем сезоне, оторвавшись от ближайшего преследователя, «Бетиса», на четыре балла за тур до окончания розыгрыша примеры.
В заключительном матче сезона «Реал Сосьедад» примет мадридский «Атлетико» 25 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|29
|7
|1
|87-26
|94
|
2
|Барселона
|37
|25
|7
|5
|77-43
|82
|
3
|Жирона
|37
|24
|6
|7
|78-46
|78
|
4
|Атлетико
|37
|23
|4
|10
|68-43
|73
|
5
|Атлетик
|37
|18
|11
|8
|60-37
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|16
|12
|9
|51-37
|60
|
7
|Бетис
|37
|14
|14
|9
|48-45
|56
|
8
|Вильярреал
|37
|14
|10
|13
|64-64
|52
|
9
|Валенсия
|37
|13
|9
|15
|38-43
|48
|
10
|Алавес
|37
|12
|9
|16
|35-45
|45
|
11
|Осасуна
|37
|12
|8
|17
|44-55
|44
|
12
|Хетафе
|37
|10
|13
|14
|41-52
|43
|
13
|Севилья
|37
|10
|11
|16
|47-52
|41
|
14
|Сельта
|37
|10
|10
|17
|44-55
|40
|
15
|Лас-Пальмас
|37
|10
|9
|18
|32-46
|39
|
16
|Р. Вальекано
|37
|8
|14
|15
|29-47
|38
|
17
|Мальорка
|37
|7
|16
|14
|31-43
|37
|
18
|Кадис
|37
|6
|15
|16
|25-49
|33
|
19
|Гранада
|37
|4
|9
|24
|38-72
|21
|
20
|Альмерия
|37
|2
|12
|23
|37-74
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.05
|22:00
|
Алавес – Хетафе
|1 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетик – Севилья
|2 : 0
|19.05
|20:00
|
Атлетико – Осасуна
|1 : 4
|19.05
|20:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|3 : 0
|19.05
|20:00
|
Бетис – Р. Сосьедад
|0 : 2
|19.05
|20:00
|
Кадис – Лас-Пальмас
|0 : 0
|19.05
|20:00
|
Гранада – Сельта
|1 : 2
|19.05
|20:00
|
Мальорка – Альмерия
|2 : 2
|19.05
|20:00
|
Валенсия – Жирона
|1 : 3
|19.05
|20:00
|
Вильярреал – Реал
|4 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|23
|
|
Артем Довбик
Жирона
|21
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|19
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Виктор Чуст
Кадис
|21
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|28
|2
|3
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