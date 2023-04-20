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Тебас: «Ла лига не собирается менять правила, чтобы «Барселона» подписала Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава ла лиги Хавьер Тебас высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

«Я фанат Месси. Но мы не собираемся менять правила, чтобы они могли подписать его. «Барселона» может предпринять некие шаги, чтобы вернуть Месси. Но на сегодняшний момент они не могут подписать его. Есть еще много времени, они могут подписать других игроков, могут продать... С точки зрения лиги я надеюсь, что «Барселона» сделает все необходимое, чтобы вернуть Месси. Будем надеяться, что они смогут это сделать», — приводит слова Тебаса RMC Sport.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси вернется в команду.

Действующее соглашение 35-летнего нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: RMC Sport
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 29 23 4 2 53-9 73
2
 Реал 29 19 5 5 61-24 62
3
 Атлетико 29 18 6 5 47-21 60
4
 Р. Сосьедад 29 15 6 8 37-28 51
5
 Бетис 29 14 6 9 37-30 48
6
 Вильярреал 29 14 5 10 38-28 47
7
 Атлетик 29 12 7 10 40-29 43
8
 Р. Вальекано 29 10 10 9 35-34 40
9
 Жирона 29 10 8 11 44-42 38
10
 Осасуна 29 10 8 11 25-30 38
11
 Мальорка 29 10 7 12 26-30 37
12
 Сельта 29 9 9 11 36-40 36
13
 Севилья 29 9 8 12 35-44 35
14
 Вальядолид 29 9 5 15 25-48 32
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 Хетафе 29 7 10 12 27-36 31
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 Кадис 29 7 10 12 23-42 31
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 Альмерия 29 8 6 15 35-50 30
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 Валенсия 29 7 6 16 30-36 27
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