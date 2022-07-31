«Барселона» определилась с планами на де Йонга

«Барселона» определилась с планами на полузащитника Френки де Йонг, пишет El Larguero. Каталонцы намерены продать его в другую команду этим летом.

По данным источника, каталонцам необходимо продать голландцы как можно быстрее. Им активно интересуется «МЮ».