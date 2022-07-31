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Сегодня, 08:02

«Барселона» определилась с планами на де Йонга

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Барселона» определилась с планами на полузащитника Френки де Йонг, пишет El Larguero. Каталонцы намерены продать его в другую команду этим летом.

По данным источника, каталонцам необходимо продать голландцы как можно быстрее. Им активно интересуется «МЮ».

В прошедшем сезоне 25-летний нидерландец забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

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32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Френки де Йонг
ФК Барселона
0
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3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
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 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
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 - : -
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 - : -
13.08 22:00
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