Бывший тренер «Спартака» Эмери показал средний палец фанатам за шутку про его фразу

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери эмоционально отреагировал на поведение фанатов после выхода из клубного автобуса.

Эмери попросили сказать в камеру «Добрый вечер». После этого он показал средний палец в объектив. Таким образом фанаты хотели высмеять произношение специалиста. Будучи тренером «Арсенала», испанец уже сталкивался с подобными насмешками.

50-летний тренер возглавил «Вильярреал» в 2020 году.