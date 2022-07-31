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Сегодня, 12:47

Бывший тренер «Спартака» Эмери показал средний палец фанатам за шутку про его фразу

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» Эмери показал средний палец фанатам за шутку про его фразу.
Фото Goal, Getty Images

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери эмоционально отреагировал на поведение фанатов после выхода из клубного автобуса.

Эмери попросили сказать в камеру «Добрый вечер». После этого он показал средний палец в объектив. Таким образом фанаты хотели высмеять произношение специалиста. Будучи тренером «Арсенала», испанец уже сталкивался с подобными насмешками.

50-летний тренер возглавил «Вильярреал» в 2020 году.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
ФК Вильярреал
Унаи Эмери
0
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5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
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 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
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