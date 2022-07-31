«Барселона» объявила о продаже Оскара Мингесы

Защитник Оскар Мингеса перешел из «Барселоны» в «Сельту», сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось, то срок договора будет рассчитан до 2026 года. Также каталонцы могут получить процент от следующей продажи футболиста.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Отметим, что 23-летний Оскар Мингеса находится в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.