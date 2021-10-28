«Барселона» объявила о назначении Бархуана исполняющим обязанности главного тренера

«Барселона» на своем официальном сайте объявила о назначении Серхи Бархуана исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее 49-летний специалист работал в резервой команде «Барселоны». С 1992-го по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.

LATEST NEWS | Sergi Barjuan, new interim manager of FC Barcelona



More info: https://t.co/XhkvtE1q9L pic.twitter.com/IV77rw7vXP — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2021

27 октября каталонский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.

Позже в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта.