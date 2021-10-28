«Барселона» объявила о назначении Бархуана исполняющим обязанности главного тренера
15:10
«Барселона» на своем официальном сайте объявила о назначении Серхи Бархуана исполняющим обязанности главного тренера команды.
Ранее 49-летний специалист работал в резервой команде «Барселоны». С 1992-го по 2002 год он выступал за каталонцев в качестве футболиста.
27 октября каталонский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.
Позже в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2312224/sergi-barjuan-caretaker-coach-of-fc-barcelona?utm_source=twitter&utm_medium=fcbarcelona&utm_campaign=19fd3fe0-9388-4da8-8a8d-d0bb77d485a9
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