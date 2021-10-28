«Барселона» договорилась с Хави о подписании контракта
«Барселона» договорилась с главным тренером «Аль-Садда» Хави о подписании контракта, сообщает Diarip Sport.
По информации источника, каталонский клуб согласовывает с «Аль-Саддом» расторжение контракта 41-летнего испанца. Отмечается, что сумма отступных, прописанная в договоре тренера, составляет 1 миллион евро.
Вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба в катарском клубе: помощники Оскар Эрнандес и Серхио Алегре, а также тренер по физподготовке Иван Торрес.
Хави является воспитанником каталонского клуба. За основную команду он играл с 1997 по 2015 год. В 2015-м испанец перешел в «Аль-Садд», где провел четыре сезона. Он завершил карьеру в 2019 году, став главным тренером команды.
Ранее «Барселона» объявила об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-hernandez-llega-acuerdo-barca-12450861
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