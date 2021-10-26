Чемпионат Испании, 11-й тур: расписание и результаты матчей

11-й тур чемпионата Испании по футболу.

26 октября, вторник

«Алавес» — «Эльче» (20:00 мск)

«Эспаньол» — «Атлетик» (22:00)

«Вильярреал» — «Кадис» (22:30)

27 октября, среда

«Мальорка» — «Севилья» (20.00)

«Реал Вальекано» — «Барселона» (20.00)

«Бетис» — «Валенсия» (21:00)

«Реал» — «Осасуна» (22:30)

28 октября, четверг

«Сельта» — «Реал Сосьедад» (20:00)

«Гранада» — «Хетафе» (21:00)

«Леванте» — «Атлетико» (22:30)

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.