Чемпионат Испании, 11-й тур: расписание и результаты матчей
10:15
11-й тур чемпионата Испании по футболу.
26 октября, вторник
«Алавес» — «Эльче» (20:00 мск)
«Эспаньол» — «Атлетик» (22:00)
«Вильярреал» — «Кадис» (22:30)
27 октября, среда
«Мальорка» — «Севилья» (20.00)
«Реал Вальекано» — «Барселона» (20.00)
«Бетис» — «Валенсия» (21:00)
«Реал» — «Осасуна» (22:30)
28 октября, четверг
«Сельта» — «Реал Сосьедад» (20:00)
«Гранада» — «Хетафе» (21:00)
«Леванте» — «Атлетико» (22:30)
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю