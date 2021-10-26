Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Чемпионат Испании, 11-й тур: расписание и результаты матчей

10:15
«Барселона» в гостях сыграет против «Реал Вальекано». Фото twitter.com/FCBarcelona
«Барселона» в гостях сыграет против «Реал Вальекано». Фото twitter.com/FCBarcelona
Теги:
11-й тур чемпионата Испании по футболу.

26 октября, вторник

«Алавес» — «Эльче» (20:00 мск)

Алавес — Эльче

«Эспаньол» — «Атлетик» (22:00)

Эспаньол — Атлетик

«Вильярреал» — «Кадис» (22:30)

Вильярреал — Кадис

27 октября, среда

«Мальорка» — «Севилья» (20.00)

Мальорка — Севилья

«Реал Вальекано» — «Барселона» (20.00)

Райо Вальекано — Барселона

«Бетис» — «Валенсия» (21:00)

Бетис — Валенсия

«Реал» — «Осасуна» (22:30)

Реал — Осасуна

28 октября, четверг

«Сельта» — «Реал Сосьедад» (20:00)

Сельта — Реал Сосьедад

«Гранада» — «Хетафе» (21:00)

Гранада — Хетафе

«Леванте» — «Атлетико» (22:30)

Леванте — Атлетико

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал
Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19
0