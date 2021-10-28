Пике поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут
14:28
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержала полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.
«Джошуа, не имел удовольствия познакомиться с тобой, но я хочу поблагодарить тебя за предпринятый шаг. Футбольный мир отстает, а ты помогаешь нам двигаться вперед», — написал Пике в Twitter.
27 октября 21-летний полузащитник признался, что является геем.
По итогам сезона-2020/21 Кавалло получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/3gerardpique/status/1453302447343083523?s=21
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