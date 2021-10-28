Пике поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержала полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.

«Джошуа, не имел удовольствия познакомиться с тобой, но я хочу поблагодарить тебя за предпринятый шаг. Футбольный мир отстает, а ты помогаешь нам двигаться вперед», — написал Пике в Twitter.

Hey @JoshuaCavallo, I don't have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqu? (@3gerardpique) October 27, 2021

27 октября 21-летний полузащитник признался, что является геем.

По итогам сезона-2020/21 Кавалло получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.