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Пике поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут

14:28
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике поддержала полузащитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который совершил каминг-аут.

«Джошуа, не имел удовольствия познакомиться с тобой, но я хочу поблагодарить тебя за предпринятый шаг. Футбольный мир отстает, а ты помогаешь нам двигаться вперед», — написал Пике в Twitter.

27 октября 21-летний полузащитник признался, что является геем.

По итогам сезона-2020/21 Кавалло получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/3gerardpique/status/1453302447343083523?s=21

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