Что будет, если есть яблоки каждый день? Как правильно выбрать яблоки

Рассказываем, чем полезны яблоки и как выбирать наиболее качественные плоды.

В России наступает время сбора урожая яблок, одного из самых популярных фруктов на планете. В современном мире купить эти плоды можно в магазинах и на рынках в любое время года, благодаря тому, что они отлично хранятся. Но как же правильно выбрать этот полезный фрукт? Рассказываем в статье, как это сделать, а консультант по питанию и нутрициолог Эльвира Ташкова комментирует, чем полезны яблоки для организма.

Яблоки. Фото Skylar Kang: Pexels

Дикими яблоками предки человека питались с самых древних времён. Выращивают их уже около пяти тысяч лет. В Европу эти плоды попали, скорее всего, с территорий современных Киргизии и южного Казахстана. А уже в Древней Греции встречалось более 30 сортов яблонь.

Сегодня известно около 7500 культурных сортов яблок. Сорта различаются по урожайности и размеру плода, цвету, вкусу и так далее. Существуют также сорта для разного типа климата.

Самые популярные сорта яблок в России - это:

- Антоновка обыкновенная;

- Жигулевское;

- Богатырь;

- Айдаред;

- Грени;

- Голден.

Польза яблок

Яблоки — отличный источник клетчатки и витамина С. Плоды содержат полифенолы, которые имеют множество преимуществ для здоровья. Одно яблоко среднего размера содержит:

- от 50 до 100 калорий;

- около 1 грамма белка;

- 25 грамм углеводов;

- 19 грамм сахара (природного происхождения);

- почти 3 грамма клетчатки.

Много полезных веществ плода находится в кожуре яблок и в мякоти, поэтому рекомендуется съедать фрукт целиком. Витамин C в них разрушается при долгом хранении, измельчении или термической обработке. Лучше употреблять яблоки сырыми.

Способствуют похудению

Исследования, проведённые в 2009 году, показали, что люди, которые ели дольку яблока перед едой, чувствовали себя наиболее сытыми. Также те, кто начинал свой прием пищи с нескольких кусочков плода, ели в среднем на 200 калорий меньше, чем те, кто начинал приём пищи как обычно.

В другой научной работе было выявлено, что женщины, которые заменили в своей диете овсяные печенья на яблоки во время двухмесячной диеты, сбросили в среднем на 1 кг больше. Яблоки более сытны, по мнению исследователей, из-за обильного содержания клетчатки.

Полезны для сердца

Научное исследование 2013 года с участием почти 75 тысяч шведских мужчин и женщин в течение 10 лет обнаружило, что более низкий риск инсульта наблюдался в группе с самым высоким потреблением яблок.

Одна из причин, почему эти плоды связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, может быть в том, что яблоки содержат растворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина в крови. Помимо этого, в них есть полифенолы, обладающие антиоксидантным действием. Например, такой как эпикатехин, который снижает кровяное давление.

Снижают риск развития диабета 2-го типа

Антиоксидантный эффект флавоноидов в яблоках может защитить клетки от повреждения поджелудочной железы. Этот орган отвечает за секрецию инсулина. Ученые исследовали почти 38 тысяч женщин в рамках большого проекта «Здоровье женщины», который продолжался в течение девяти лет. Эта работа подтвердила положительную связь между потреблением яблок и снижением риска развития диабета 2-го типа. У тех, кто ел одно или несколько яблок в день, риск диабета 2-го типа был на 28% ниже по сравнением с теми, кто не употреблял их совсем.

Поддерживают здоровье костей

Употребление этих фруктов помогает улучшить плотность костей. Антиоксидантные и противовоспалительные соединения, содержащиеся в яблоках, способствуют повышению прочности костной ткани.

В научной работе 2011 года выяснили, что те люди которые потребляют в свою диету свежие или очищенные яблоки, теряли меньше кальция из своего тела, чем группа людей, которые их не употребляли.

Помогают организму до и после тренировки

Яблоко большого размера содержит от 80 до 100 калорий. Благодаря клетчатке плоды дадут спортсмену больше энергии, чем многие другие фрукты. Яблоки будут отличным выбором как до, так и после тренировки, так как у них низкий гликемический индекс.

Диетологи также рекомендуют съесть яблоко вместо спортивного напитка или апельсинового сока. Согласно исследованиям Nippon Sport Science University (Токио), полифенолы в яблоках способствуют:

- быстрому восстановлению после тренировки;

- увеличению силы;

- выносливости;

- уменьшению жировых отложений.

Вред яблок

Как заявили в Роскачестве, бояться нитратов в яблоках точно не нужно. Из-за того, что плоды растут на дереве, они не получают вредных веществ из почвы, таких как нитраты. Так как эти соединения накапливаются в корнях растений, а не в плодах.

Плоды яблони содержат определенный процент грубой клетчатки, поэтому не стоит увлекаться диетой, состоящей только из яблок. Тогда организм получит слишком много этого вещества, вследствие этого у человека могут обостриться:

- колит;

- язва;

- гастрит.

А из-за обилия фруктовых кислот вследствие монодиеты провоцируется запуск воспалительных процессов в желчном пузыре.

Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует знать, что плоды красных и желтых сортов содержат гораздо больше сахара и имеют высокий гликемический индекс.

Согласно исследованию британских ученых-стоматологов, оказалось, что у людей, которые употребляли большое количество яблок или выпивали регулярно большое количество яблочного сока, эмаль оказалась в достаточной степени поврежденной. Выяснилось, что употребление этого плода повышает риск нарушения состава зубной защиты больше чем в три раза.

О рекомендациях по употреблению яблок. Фото Роспотребнадзор

Дополнительную информацию о выборе и пользе яблок вы можете получить на сайте Роспотребнадзора и Роскачества

Как правильно выбрать яблоки

Роспотребнадзор рекомендует при покупке яблок в супермаркете или на рынках внимательно осмотреть плоды. Важно, чтобы на продукте не было тёмных пятен, помятостей и следов гниения. Если плод начинает гнить, в нём могут накапливаться микотоксин, а также патулин, который вырабатывается плесневыми грибами и может негативно влиять на иммунную систему человеческого организма.

При выборе яблок на вес в магазине или на рынке обратите внимание на то, чтобы они были:

- чистыми и крепкими;

— сухими, без пятен от росы, дождя или от полива;

- без признаков увядания;

— без повреждений на шкурке от вредителей;

- без постороннего запаха и белого налета на поверхности.

Если вы приобретаете яблоки в упаковке, необходимо, чтобы на ней имелись специальные надписи, такие как:

- наименование продукта;

- государство или регион происхождения;

- сорт и масса продукта;

- дата сбора и дата упаковывания;

- срок годности и условия хранения.

Яблоки, как и некоторые другие продукты, при долгой перевозке и хранении зачастую покрываются воском. Иногда их обрабатывают специальными препаратами для предотвращения процессов гниения. Поэтому крайне важно все плоды перед употреблением тщательно вымыть руками под горячей водой.

Идеальное яблоко. Фото Роскачество

Как хранить яблоки

Плоды большинства сортов, которые есть в России, хранятся от двух до четырех недель. Некоторые яблоки, которые покупатели приобретают осенью и зимой, могут лежать в холодильнике от семи месяцев до года.

Для сохранности летних сортов яблок важно, чтобы температура не понижалась ниже 0 °C, зимние сорта выдерживают понижение температуры до -3 °C, но повышение выше +5 °C плохо переносят и портятся.

При хранении яблоки выделяют этилен, вызывающий быстрое созревание и порчу хранящихся с ними фруктов и овощей. Поэтому хранить их рекомендуется отдельно от других продуктов. Также нужно помнить, что яблоки — это плод, который продолжает созревать после сбора.