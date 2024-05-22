Интервью перед боем.

Вечером 24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретится с Шоном Тернером. Перед поединком Дацик дал интервью «СЭ», в котором рассказал о предстоящем поединке, отношении к Александру Усику, судьбе собаки, которая сильно его покусала, гонораре Александра Емельяненко за тот самый бой и о многом другом.

— Скоро у тебя бой с Шоном Тернером, которого ты в недавнем интервью назвал копом и мусорилой. Я разговаривал с Тернером — он никогда не работал в полиции, а, наоборот, сидел несколько раз. Слышал об этом?

— Нет, не слышал, я вообще про бой знать не знал. У меня Виктория договорилась насчет боя, я про бой не знаю. Мне люди звонят, спрашивают: «А ты че, дерешься с каким-то Тернером?» И мне люди сказали, что я дерусь с каким-то копом. Ирландец какой-то, американский коп. Я говорю: «Ну, бывает. Надо у Вики спросить, с кем я дерусь». Спросил: я дерусь? Она говорит: да. Ну ладно, приеду на бой, у командира отпрошусь.

— Том Аспиналл говорил, что самый сильный удар из всех, кто по нему бил, как раз у Тернера. Сильнее, чем у Тайсона Фьюри и топовых бойцов UFC. Ты готов к плюхам Шона?

— Аспиналл — это кто?

— Мне было интересно, знаешь ли ты, кто такой Том Аспиналл. Это временный чемпион UFC в тяжелом весе.

— Понятия не имею. Мне чихать на этих чемпионов, я их знать не знаю. Бить будут не по чемпионству, бить будут по лицу.

— А что Тернер много раз спарринговал с Тайсоном Фьюри — этот факт имеет какое-то значение?

— Как? Тайсон Дижон Фьюри или как? (Смеется.) Ну, дрался с каким-то Тайсоном. Наверное, из той же серии.

— То есть Фьюри для тебя не авторитет?

— А он что, авторитет?

— Ну, чемпион мира в тяжелом весе (интервью записывалось до поражения от Усика. — Прим. «СЭ»). У Фьюри будет бой с Александром Усиком. Александр Поветкин сказал, что будет болеть за Усика, потому что тот славянин. А ты за Усика? Мало того что славянин, еще и по-русски говорит.

— А он вообще знает, понимает? Это продавшийся полупокер, что ли? Который за зеленую бумажку даст и нашим, и вашим? Я даже смотреть эту чехарду не собираюсь.

— На тебя в начале года напала бойцовая собака. А когда она напала, как удалось ее от себя отцепить?

— За яйца подняли вверх ногами, потом разжали челюсть.

— Какова судьба этой собаки?

— Пока еще жива. В скором времени смотрите: среднеазиатский алабай против этого, как Штык сказал, дацикоеда, гаврика. Скоро будет бой, думаю, на канале True Gym или «Тренер» — где-нибудь выложим. Врачи сразу его запретили убивать, сказали, надо 10 дней подождать, проверить: бешеный, не бешеный. Вот эту фигню. А потом не до этого было, пока в больничке лежал. Падла зубы-то не чистит, не моет: воспаление пошло, вся фигня. Короче, пару месяцев в больничке пролежал на антибиотиках. Это смотрели фильм «Операция «Ы»? Мне такой же большой шприц, только без иглы, в катетер каждый день вваливают! Я вообще офигевал.

— Реванш с Александром Емельяненко — тебе организаторы объяснили конкретную причину, почему он не состоялся?

— Сначала фейсы запретили из-за «Крокус Сити», а потом — не знаю. Потом еще будет кому-то интересен этот бой или нет... Просто по интернету опять загуляли какие-то слухи, что Саня пропал, бросил тренировочный процесс со своей старой необходимостью. Не знаю, все зависит от формы Сани и от его желания — хочет он взять реванш или нет.

В какой бы я хреновой форме ни был, хоть у меня осталась одна бронебойная рука, мне кажется, у Сани шансов очень мало. Вот я должен просто встать, ему челюсть подставлять, чтобы он мне пробил. Но я же не буду подставлять. А как он сможет меня нокаутировать... Он фармы наколется, тестика наколется, его несет, он там говорит всякой ерунды по старой памяти. Силы-то в руках много: здороваемся — он пытается сильно руку сжать. Жмет как штангист, но реакции-то нет. Реакция, пропитая алкоголем, она не восстанавливается. На долю секунды, но чуть-чуть медленнее, чем был раньше. Плохо реагирует на эти удары — не знаю, как драться в таком состоянии.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

Если у него есть желание, ему уходить, кого-то тренировать там. Опыт у него есть, он знает, как тренироваться. Но реакцию ему восстановить уже тяжело. У него там есть гордыня, он хочет доказать: я еще могу. Но была раньше такая пословица: талант не пропьешь. Саня Емельяненко доказал обратное.

— Вышло его большое интервью, он выглядит свежим. Он там сказал, что в первом бою его под Дацика кинули как пушечное мясо. Согласен ли с этим?

— Кто его кинул? Какое пушечное мясо? Саня за бой получил 15 миллионов, у него аванс был 5 миллионов. Толик Сульянов ему помог заработать, красиво отдохнуть: он поехал в Эмираты, туда-сюда тусить. Заманили деньгами? Ой, какой нехороший Толик Сульянов! Столько много денег Саньке дал за бой со мной, кинул его как пушечное мясо. Ну да, нехороший Толик Сульянов человек, да, подставил Саню. Да еще и меня спровоцировал, поспорил со мной, что Саня меня рубанет. (Смеется.)

— Александр также сказал, что не жалеет о том, что послал тебя на три буквы. Тебя те его слова выбесили? Считаешь это за оскорбление?

— Понимаешь, Саня уже перешел в разряд тех бойцов, чьи слова или действия людей не могут выбесить, не могут никого оскорбить, они просто вызывают смех. Ну, уже над Саней смешно. И этот бой нужен, ну, просто чтобы после боя нам в дивизию купить «Гарпий» (антидроновых ружей. — Прим. «СЭ»). Выйти, быстренько заработать денег, потому что это людям интересно. Если за это организаторы платят денег, мне не составит никакого труда у командира отпроситься, приехать, хлопнуть его и вернуться к себе в часть. Я могу с таким же интервалом хоть каждую неделю Саньку хлопать, если ему нравится и за это будут платить деньги.

— Если бой с Александром не получится организовать, интересно было бы встретиться с Иваном Емельяненко?

— Ванька — нормальный, молодой, серьезный боец. Он крепкий, хороший боец. Если опять же за этот бой заплатят деньги, почему нет? Можно и побиться. Но под Ваню надо уже серьезно готовиться. Это под Саню подготовка занимает ровно пять минут: собрать вещи, взять сумку и прыгнуть в машину, приехать на бой. А под Ваньку надо хотя бы пару месяцев подготовки. Потому что на таком, как бы культурным словом заменить... (нецензурное слово) не выйдешь подраться.

— Недавно на турнире RCC разгорелся конфликт между Александром Шлеменко и Иваном Штырковым. Видел их диалог? Чья позиция ближе?

— Конфликта не видел, диалога не видел, но, естественно, я 100% всегда за Саню Шлеменко. А Штырков что? Человеку просто трудно жить, когда нет заборов, с которыми ему надо встать и охранять. Он без заборов — как без рук, как без ног. Ему нужны заборы — пускай стоит охраняет, у него это очень хорошо получается. Я когда куплю землю, дом построю, дачу, забор там будем строить — вот позову его охранять.

— Боец Алексей Веселовзоров, который тренировался в клубе Red Devil, мне рассказал, что в начале карьеры ты тоже заходил тренироваться в этот клуб. А с Федором там пересекался?

— Нет, первый раз я с ним пересекался в «Юбилейном», когда он уже появился. Боюсь не стрындеть, наверное, 2001 год. Он из Японии приехал когда, и Вадим Финкельштейн начал его подтягивать. Пересекались, общались, но буквально «привет — пока» пару раз.

Фото Эдуард Корниенко, Известия

— Ты однажды сказал: Хабиб дерется профессионально, четко, но некрасиво. А Ислам Махачев — он дерется красиво?

— Я его бои так плотно не смотрел. Хабиб — он вообще мастер техничного боя, техничной борьбы. По классу он вообще выше всех. Но опять же люди не видят, что происходит в борьбе... Ну, он самых лучших, самых великих переборол. Да, Макгрегор красиво дерется, кайфово, всем видно, он танцует между ударами. Но против удушки ничего не может сделать — Хабиб его как щенка задушил.

— А нокаут Махачева с Волкановски хай-киком не видел?

— Да у нас там с интернетом вообще беда.

— Очень вероятно, что в UFC состоится бой двух русских тяжей — Павловича и Волкова. Многие этим недовольны, считают, что не должны наши русские парни драться друг с другом в Америке. У тебя какое мнение?

— Не, ну, а они че? Зарабатывают денег. Американцев-то нет, не с кем им драться. В Америке-то все одни эти... додики. Которые переколются своих не запрещенных в Америке веществ и что-то бурочат. В Америке бойцов не осталось, они против русского американца выставить не могут, поэтому и решили стравить двух русских. Типа вон, смотрите, пускай русские дерутся. А почему русский с русским дерется? Да потому что американцев нормальных не осталось!

— В СМИ недавно появилась новость, что мариупольские торговцы обвинили тебя в вымогательстве, якобы ты крышуешь людей. Что можешь об этом сказать?

— Да мне про этих (нецензурное слово) даже разговаривать интереса нет.

— Опровергнуть это можешь?

— Я о (нецензурное слово) даже разговаривать не собираюсь.

Фото Кристина Кормилицына, Известия

— Известно, что у тебя напряженные отношения с Вагабом Вагабовым. Он сейчас тоже находится на СВО — нет ли желания на этой почве увидеться, помириться?

— А мы с ним не ругались.

— Он высказывался жестко о тебе.

— Ну, он хотел бой со мной, хотел заработать. Все бойцы хотят бои, все что-то раскручивают. Пока за этот бой никто ничего не платит.

— Александр Поветкин недавно стал замгубернатора Вологодской области. Есть желание тоже в эту сферу уйти? Ты родился в городе Сланцы — может, мэром Сланцев стать?

— Нет, неинтересно. Саня — молодец, занимается чем занимается, повоевал всю свою молодость, карьеру. Завершил, теперь пускай чиновников гоняет, бьет. Я думаю, губернатор Вологодской области — молодец, взял себе нормального зама. Потому что ему нужно там наводить порядок, и, чтобы всякие мыши не крысили и выполняли его поручения, он взял себе самого ответственного бойца, который с радостью всех поставит по стойке смирно и расскажет, как выполнять поручения губернатора.