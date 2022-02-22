«Барселона» и «Реал» интересуются защитником «Боруссии» Геррейру

Защитник «Боруссии» Рафаэл Геррейру может покинуть дортмундскую команду.

По информации Defensa Central, 28-летним игроком интересуются «Барселона» и «Реал».

Действующий контракт защитника с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Геррейру сыграл за немецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.