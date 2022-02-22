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Сегодня, 13:04

Обамеянг признался, что не жалеет о своем согласии пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Обамеянг высказался о решении пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
Виктория Кравченко

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о том, что согласился на понижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.

«Небольшая зарплата стоила того. Я считаю «Барселону» великим клубом, очень хотел сюда перейти. Такая возможность выпадает раз в жизни, поэтому я здесь», — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что до конца сезона-2021/22 Обамеянг будет получать 5 тысяч евро в неделю. Но с нового сезона его зарплата увеличится. Футболист перешел в каталонский клуб на правах свободного агента в январе 2022 года.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Барселона
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