«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо сфотографировался с Анчелотти

Бывший нападающий «Реала» Роналдо в своем Instagram опубликовал фотографию с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти.

«Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер», — подписал снимок Роналдо.

Напомним, бразильский футболист играл под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо выступал за итальянский клуб с 2007 по 2008 год и отметился девятью голами в 20 матчах.

Помимо «Милана» он играл за «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Коринтианса».