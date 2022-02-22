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«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо сфотографировался с Анчелотти

Роналдо назвал Анчелотти величайшим тренером
Виктория Кравченко

Бывший нападающий «Реала» Роналдо в своем Instagram опубликовал фотографию с главным тренером мадридцев Карло Анчелотти.

«Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер», — подписал снимок Роналдо.

Напомним, бразильский футболист играл под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо выступал за итальянский клуб с 2007 по 2008 год и отметился девятью голами в 20 матчах.

Помимо «Милана» он играл за «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Коринтианса».

Карло Анчелотти
Роналдо
ФК Реал
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 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
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 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
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 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
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 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
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 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
 4 : 0
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Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
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Атлетико – Леванте
 0 : 1
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Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Барселона – Р. Вальекано
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