«Барселона» близка к подписанию пятилетнего контракта с 19-летним Бальде

Защитник Алекс Бальде вскоре может подписать новый контракт с «Барселоной».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения с 19-летним защитником на пять лет. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы подписать договор в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в соглашении футболиста составит 500 миллионов евро.

Текущее соглашение Бальде с «Барселоной» действует до 2024 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 16 матчей во всех турнирах и отдал три голевые передачи.

На ЧМ-2022 защитник сыграл за сборную Испании четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.