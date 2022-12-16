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Сегодня, 22:00

Депай отказался от перехода в «Галатасарай»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отказался от перехода в «Галатасарай», сообщает Mundo Deportivo.

Турецкий клуб связывался с игроком, чтобы обсудить потенциальный переход нападающего, но получил отказ.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Галатасарай
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
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