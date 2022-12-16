Депай отказался от перехода в «Галатасарай»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай отказался от перехода в «Галатасарай», сообщает Mundo Deportivo.

Турецкий клуб связывался с игроком, чтобы обсудить потенциальный переход нападающего, но получил отказ.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.