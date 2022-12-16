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Сегодня, 20:17

«Севилья» готова отпустить Буну в «Баварию» за 50 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер сборной Марокко Яссин Буну может заменить в «Баварии» травмированного Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги, сообщает Marca.

«Севилья» готова отпустить своего голкипера, но только за сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

Контракт Буну с «Севильей» рассчитан до лета 2025 года.

Буну на ЧМ-2022 сыграл за сборную Марокко 5 матчtq, в которых пропустил 3 гола. Три встречи 31-летний голкипер отстоял на ноль.

Марокканцы 17 декабря встретятся в матче за 3-е место с командой Хорватии. Начало матча — в 18.00 мск.

ФК Бавария
ФК Севилья
Яссин Буну
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
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 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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 - : -
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Атлетико – Эльче
 - : -
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Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
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Борха Иглесиас

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Бетис

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П
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Микель Мерино

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Реал Сосьедад

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