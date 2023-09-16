Гол Мурики помог «Мальорке» одержать победу над «Сельтой»

«Мальорка» на выезде обыграла «Сельту» в матче 5-го тура ла лиги — 1:0.

Победу гостям принес гол нападающего Ведата Мурики.

После этой игры «Мальорка» поднялась на 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Испании (5 очков). Клуб из Виго с 4 очками расположился на строчку ниже.