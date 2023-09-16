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Сегодня, 19:30

«Атлетико» на выезде крупно проиграл «Валенсии»

Алина Савинова
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«Валенсия» — «Атлетико».
Фото AFP

«Атлетико» на выезде уступил «Валенсии» в матче 5-го тура ла лиги — 0:3.

У оранжевых отличились полузащитник Хави Гуэрра и форвард Уго Дуро, оформивший дубль.

После этой игры «Валенсия» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 9 очков. «Атлетико» с 7 очками идет на 7-й строчке.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 17:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
3:0
Атлетико
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Атлетико
ФК Валенсия
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
3
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
4
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
12
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 - : -
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
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 3
Горка Гурусета

Горка Гурусета

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Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
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Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
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Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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Лоик Баде

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