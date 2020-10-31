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Азар не забивал за «Реал» больше года. Сегодня он отличился в матче с «Уэской»

17:15

Нападающий «Реала» Эден Азар в матче 8-го тура ла лиги против «Уэски» забил в футболке мадридского клуба спустя 392 дня после дебютного гола, сообщает сервис статистики Opta.

На 40-й минуте матча 29-бельгиец поразил ворота Фернандеса ударом со средней дистанции. До этого Азар забивал еще в прошлом сезоне в ворота «Гранады» (4:2) пятого октября.

В нынешнем сезоне ла лиги форвард проводит второй матч.

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