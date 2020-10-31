Азар не забивал за «Реал» больше года. Сегодня он отличился в матче с «Уэской»
Нападающий «Реала» Эден Азар в матче 8-го тура ла лиги против «Уэски» забил в футболке мадридского клуба спустя 392 дня после дебютного гола, сообщает сервис статистики Opta.
На 40-й минуте матча 29-бельгиец поразил ворота Фернандеса ударом со средней дистанции. До этого Азар забивал еще в прошлом сезоне в ворота «Гранады» (4:2) пятого октября.
В нынешнем сезоне ла лиги форвард проводит второй матч.
392 — Eden Hazard has scored his second goal for @realmadriden in all competitions (24 appearances), the first one since October 2019 against Granada in @LaLigaEN, 392 days ago. Missile. pic.twitter.com/AflonuTcI5— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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