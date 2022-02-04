«Это поражение может сделать нас сильнее». Анчелотти назвал причины вылета из Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании отметил, что это была не худшая игра его команды в сезоне.

«Нам обидно, потому что мы хотим выиграть каждый турнир, в котором участвуем. Мы выиграли Суперкубок, мы в хорошей форме еще в двух соревнованиях, и я не думаю, что это поражение будет иметь какие-либо негативные последствия. Это поражение может сделать нас сильнее.

Знали, что это будет трудная игра. Я не был удивлен тем, как сложилась игра. Это правда, что «Атлетик» больше атаковал в первом тайме, но они не создавали много моментов, а мы очень хорошо защищались. Отличие этой игры от других в том, что «Реал» играл от обороны из-за их прессинга. В конце первого тайма мы говорили о большем владении мячом в центре, но это не сработало так, как мы хотели.

Худшая ли наша игра в сезоне? Нет, совсем нет. Это было сложно, потому что мы знали, что игра против «Атлетика» будет тяжелой. Мы победили в ла лиге, но это было тяжело. Игра была очень напряженной до последней минуты, и «Атлетик» заслужил выход в полуфинал за невероятные усилия, которые приложили, но я не думаю, что это было наше худшее выступление в сезоне", — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.