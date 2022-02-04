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«Это поражение может сделать нас сильнее». Анчелотти назвал причины вылета из Кубка Испании

Анчелотти прокомментировал поражения «Реала» от «Атлетика» в Кубке Испании
Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Instagram

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения от «Атлетика» в 1/4 финала Кубка Испании отметил, что это была не худшая игра его команды в сезоне.

3&nbsp;февраля. &laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании

«Нам обидно, потому что мы хотим выиграть каждый турнир, в котором участвуем. Мы выиграли Суперкубок, мы в хорошей форме еще в двух соревнованиях, и я не думаю, что это поражение будет иметь какие-либо негативные последствия. Это поражение может сделать нас сильнее.

Знали, что это будет трудная игра. Я не был удивлен тем, как сложилась игра. Это правда, что «Атлетик» больше атаковал в первом тайме, но они не создавали много моментов, а мы очень хорошо защищались. Отличие этой игры от других в том, что «Реал» играл от обороны из-за их прессинга. В конце первого тайма мы говорили о большем владении мячом в центре, но это не сработало так, как мы хотели.

Худшая ли наша игра в сезоне? Нет, совсем нет. Это было сложно, потому что мы знали, что игра против «Атлетика» будет тяжелой. Мы победили в ла лиге, но это было тяжело. Игра была очень напряженной до последней минуты, и «Атлетик» заслужил выход в полуфинал за невероятные усилия, которые приложили, но я не думаю, что это было наше худшее выступление в сезоне", — цитирует пресс-служба клуба Анчелотти.

Карло Анчелотти
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ФК Реал
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1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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