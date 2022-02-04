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«Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Реал» в Кубке Испании
Евгений Козинов
Корреспондент
3 февраля. «Атлетик» — «Реал» — 1:0.
Фото Twitter

«Атлетик» переиграл «Реал» в 1/4 финала Кубка Испании — 1:0. Команда из Бильбао стала последним полуфиналистом турнира.

Единственный гол на 89-й минуте забил Алехандро Беренгер. Он принял мяч на краю штрафной, а затем пробил в нижний левый угол ворот.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» переиграл «Барселону» (3:2).

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».

Испания. Кубок. 1/4 финала
03 февр, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:0
Реал
Голы
Беренгер, 89 (1:0)
Атлетик
Агирресабала Иньиго Мартинес Альварес Берчиче Де Маркос Весга Икер Муниаин (Баленсиага, 90+2 ) Дани Гарсия Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Серрано, 78 ) Уильямс (Беренгер, 46 )
Реал
Куртуа Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 76) Модрич Каземиру Асенсио Васкес Винисиус Жуниор (Иско, 60) Родригу
Предупреждения
Дани Гарсия 42, Де Маркос 67, Берчиче 68  -  Кроос 24, Модрич 59
Судьи
Мансано (Испания)

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
2
0
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«Бетис» победил «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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