«Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании

«Атлетик» переиграл «Реал» в 1/4 финала Кубка Испании — 1:0. Команда из Бильбао стала последним полуфиналистом турнира.

Единственный гол на 89-й минуте забил Алехандро Беренгер. Он принял мяч на краю штрафной, а затем пробил в нижний левый угол ворот.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» переиграл «Барселону» (3:2).

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».