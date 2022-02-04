«Атлетик» эмоционально отреагировал на победу над «Реалом»

«Атлетик» показал, как команда отреагировала на выход в полуфинал Кубка Испании

«Атлетик» обыграл «Реал» (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании. Единственный гол забил Алехандро Беренгер.

После финального свистка скамейка запасных баскского клуба эмоционально отреагировала на победу. Пресс-служба опубликовала в Twitter видео этого момента.

Напомним, в 1/8 финала «Атлетик» обыграл «Барселону».

Также в полуфинал Кубка Испании вышли «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».