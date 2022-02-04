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Сегодня, 02:41

«Атлетик» эмоционально отреагировал на победу над «Реалом»

«Атлетик» показал, как команда отреагировала на выход в полуфинал Кубка Испании
Евгений Козинов
Корреспондент

«Атлетик» обыграл «Реал» (1:0) в четвертьфинале Кубка Испании. Единственный гол забил Алехандро Беренгер.

3&nbsp;февраля. &laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании

После финального свистка скамейка запасных баскского клуба эмоционально отреагировала на победу. Пресс-служба опубликовала в Twitter видео этого момента.

Напомним, в 1/8 финала «Атлетик» обыграл «Барселону».

Также в полуфинал Кубка Испании вышли «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
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«Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании

«Мы были лучше «Реала». Беренгер прокомментировал выход в полуфинал Кубка Испании
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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