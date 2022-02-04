«Мы были лучше «Реала». Беренгер прокомментировал выход в полуфинал Кубка Испании

Беренгер доволен победой над «Реалом» в Кубке Испании

Нападающий «Атлетика» Алехандро Беренгер рад победе над «Реалом» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании. Он стал автором единственного гола.

«Мы были лучше в матче с впечатляющей атмосферой. Рад снова забить и принести команде победу.

Нелегко победить «Барселону» и «Реал». За этим стоит много работы", — цитирует пресс-служба клуба Беренгера.

Также в полуфинал Кубка Испании вышли «Райо Вальекано», «Валенсия» и «Бетис».