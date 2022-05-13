Анчелотти поддержал «Леванте» после крупного поражения от «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после крупной победы над «Леванте» (6:0) в 36-м туре чемпионата Испании поддержал соперника. Команда вылетела во второй по силе дивизион страны.

«Я хочу выразить поддержку «Леванте», их тренеру... Это отличный клуб, и я уверен, что они скоро вернутся в высший дивизион», — цитирует Marca Анчелотти.

«Реал» набрал 84 очка и идет на первом месте в турнирной таблице. «Леванте» занимает последнюю строчку — 29 очков.