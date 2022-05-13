Анчелотти прокомментировал переход Холанна в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал переход форварда Эрлина Холанна из «Боруссии» в «Манчестер Сити». Ранее СМИ писали об интересе мадридского клуба к норвежскому нападающему.

«Мне не очень нравится об этом говорить. Он отличный игрок, «Сити» — отличный клуб. Я останусь со своей командой, которая позволила мне насладиться еще одним выходом в финал Лиги чемпионов», — цитирует Marca Анчелотти.

Во вторник, 10 мая, «Манчестер Сити» объявил о покупке Холанна у дортмундской «Боруссии». Норвежец начнет выступать за английскую команду с сезона-2022/23.

В этом сезоне 21-летний норвежец забил 28 голов и сделал 7 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.