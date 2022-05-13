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Анчелотти прокомментировал переход Холанна в «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал переход форварда Эрлина Холанна из «Боруссии» в «Манчестер Сити». Ранее СМИ писали об интересе мадридского клуба к норвежскому нападающему.

«Мне не очень нравится об этом говорить. Он отличный игрок, «Сити» — отличный клуб. Я останусь со своей командой, которая позволила мне насладиться еще одним выходом в финал Лиги чемпионов», — цитирует Marca Анчелотти.

Во вторник, 10 мая, «Манчестер Сити» объявил о покупке Холанна у дортмундской «Боруссии». Норвежец начнет выступать за английскую команду с сезона-2022/23.

Эрлин Холанн. «Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна из «Боруссии»

В этом сезоне 21-летний норвежец забил 28 голов и сделал 7 голевых передач в 29 матчах во всех турнирах.

Карло Анчелотти
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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38 тур
14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
 - : -
15.05 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 19:30
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 - : -
15.05 19:30
Хетафе – Барселона
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

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Сельта

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П
Усман Дембеле

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Барселона

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Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
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Севилья

 30 2 2
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Валенсия

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