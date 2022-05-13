Капитан «Леванте» назвал виноватых в неудачной серии команды

Капитан «Леванте» Хосе Луис Моралес после поражения от «Реала» (0:6) в 36-м туре чемпионата Испании назвал виноватых в результатах команды. Клуб из Валенсии не может выиграть 27 матчей подряд.

«Виноваты игроки — те, кто играют, кто провели 27 матчей подряд без побед, кто поздно отреагировали. Пришло время задуматься, и мы надеемся, что есть проект, чтобы вернуться в высший дивизион», — цитирует Football Espana Моралеса.

«Реал» набрал 84 очка и идет на первом месте в турнирной таблице. «Леванте» занимает последнюю строчку — 29 очков.