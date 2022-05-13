Капитан «Леванте» назвал виноватых в неудачной серии команды
Капитан «Леванте» Хосе Луис Моралес после поражения от «Реала» (0:6) в 36-м туре чемпионата Испании назвал виноватых в результатах команды. Клуб из Валенсии не может выиграть 27 матчей подряд.
«Виноваты игроки — те, кто играют, кто провели 27 матчей подряд без побед, кто поздно отреагировали. Пришло время задуматься, и мы надеемся, что есть проект, чтобы вернуться в высший дивизион», — цитирует Football Espana Моралеса.
«Реал» набрал 84 очка и идет на первом месте в турнирной таблице. «Леванте» занимает последнюю строчку — 29 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|36
|26
|6
|4
|79-30
|84
|
2
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|
3
|Атлетико
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|
4
|Севилья
|36
|17
|15
|4
|51-29
|66
|
5
|Бетис
|36
|18
|7
|11
|60-40
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|36
|16
|11
|9
|37-34
|59
|
7
|Вильярреал
|36
|15
|11
|10
|60-35
|56
|
8
|Атлетик
|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|
9
|Осасуна
|36
|12
|11
|13
|37-47
|47
|
10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|
11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|
12
|Р. Вальекано
|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|
13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|
14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|
15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|
16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|
17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|
18
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|
19
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|
20
|Леванте
|36
|6
|11
|19
|44-73
|29
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.05
|19:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
|14.05
|22:00
|
Сельта – Эльче
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|15.05
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|15.05
|19:30
|
Бетис – Гранада
|- : -
|15.05
|19:30
|
Вильярреал – Р. Сосьедад
|- : -
|15.05
|19:30
|
Кадис – Реал
|- : -
|15.05
|19:30
|
Леванте – Алавес
|- : -
|15.05
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|15.05
|19:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Яго Аспас
Сельта
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|30
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|30
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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