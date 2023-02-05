Анчелотти объяснил, почему Кроос и Модрич не сыграли против «Мальорки» с первых минут

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитников Тони Крооса и Луки Модрича.

«Мне пришлось прибегнуть к ротации. Я не мог задействовать Крооса и Модрича с первых минут, потому что они неважно чувствовали себя после прошлого матча с «Валенсией». Я не хотел рисковать их здоровьем», — приводит слова тренера Marca.

«Реал» проиграл «Мальорке» в матче 20-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1.

«Мальорка», набравшая 28 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. «Реал» с 45 баллами располагается на второй строчке.