Аллегри готов принять предложение «Реала»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Реал». Испанский клуб уже контактировал с итальянским специалистом, который готов принять предложение «сливочных», пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Президент «бланкос» Флорентино Перес хотел пригласить итальянца еще в 2018 году, но тогда у того был контракт с «Ювентусом».
Накануне стало известно, что Зинедин Зидан покинет «Реал» в конце сезона. Французский тренер уже сообщил о своем решении игрокам команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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