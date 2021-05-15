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Зидан сообщил игрокам «Реала», что покинет клуб

23:21
Зинедин Зидан. Фото Twitter
Зинедин Зидан. Фото Twitter
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам об уходе из команды по окончании сезона, сообщает французская версия сайта Goal.com 15 мая.

За два тура до завершения чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, имея в активе 78 очков. На первой позиции «Атлетико» — 80 очков. У «Барселоны» 76 очков и третья позиция.

В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).

48-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, трижды стал победителем Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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