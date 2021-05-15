Зидан сообщил игрокам «Реала», что покинет клуб
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам об уходе из команды по окончании сезона, сообщает французская версия сайта Goal.com 15 мая.
За два тура до завершения чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, имея в активе 78 очков. На первой позиции «Атлетико» — 80 очков. У «Барселоны» 76 очков и третья позиция.
В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).
48-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, трижды стал победителем Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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