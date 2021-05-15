Зидан сообщил игрокам «Реала», что покинет клуб

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил футболистам об уходе из команды по окончании сезона, сообщает французская версия сайта Goal.com 15 мая.

За два тура до завершения чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, имея в активе 78 очков. На первой позиции «Атлетико» — 80 очков. У «Барселоны» 76 очков и третья позиция.

В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где уступила «Челси» (1:1, 0:2).

48-летний Зинедин Зидан в качестве тренера дважды выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, трижды стал победителем Лиги чемпионов.