Месси хочет получать в «Манчестер Сити» 25 миллионов фунтов в год

«Манчестер Сити» не оставляет попыток подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Английский клуб получил ответ, что аргентинец может подписать с клубом соглашение на один год, если его зарплата составит не менее 25 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Sun.

Сам игрок планирует сначала выслушать окончательное предложение «Барселоны», а затем будет думать о своем будущем.

Действующий контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.