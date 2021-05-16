Месси хочет получать в «Манчестер Сити» 25 миллионов фунтов в год
«Манчестер Сити» не оставляет попыток подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Английский клуб получил ответ, что аргентинец может подписать с клубом соглашение на один год, если его зарплата составит не менее 25 миллионов фунтов стерлингов, утверждает The Sun.
Сам игрок планирует сначала выслушать окончательное предложение «Барселоны», а затем будет думать о своем будущем.
Действующий контракт аргентинца с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю