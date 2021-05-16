Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Осасуной»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча 37-го тура ла лиги с «Осасуной».
«Мы всегда стараемся придерживаться одной философии. Постараемся выиграть у «Осасуны», не думая о других командах. У клуба были трудности в течение сезона, но тренер должен найти правильное решение. Со временем мы стали лучше. Нужно продолжать в том же духе», — цитирует Симеоне TMW.
Матч «Атлетико» — «Осасуна» состоится сегодня, 16 мая, в Мадриде. Начало — в19.30 (мск). После 36 туров ла лиги «Атлетико» лидирует в турнирной таблице, набрав 80 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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