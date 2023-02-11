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Абидаль: «Миранчук умный и технически одаренный футболист. Его хотели видеть в «Барселоне»

Мария Гусева
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Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что каталонский клуб интересовался российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином — Алексеем Миранчуком, — цитирует Sport24 Абидаля. — В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом. Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри. Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего».

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Эрик Абидаль
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
16
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал – Эльче
 - : -
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Микель Мерино

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Роберт Левандовски

Барселона

 6
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Атлетико

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И К Ж
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