Абидаль: «Миранчук умный и технически одаренный футболист. Его хотели видеть в «Барселоне»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что каталонский клуб интересовался российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Могу сказать точно, что когда я был главным скаутом «Барселоны», то мы интересовались единственным россиянином — Алексеем Миранчуком, — цитирует Sport24 Абидаля. — В 2019-м году мы приезжали в Москву и просматривали игрока в «Локомотиве», общались с медицинским департаментом. Миранчук умный и технически одаренный футболист. Мы хотели видеть его в «Барселоне», но вскоре мы увидели, какие звезды растут у нас в академии. Сейчас я рад, что в «Барселоне» есть такие игроки, как Гави и Педри. Такие решения всегда даются тяжело. Да, мы не подписали Миранчука в «Барселону», однако я желаю ему всего самого наилучшего».

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.