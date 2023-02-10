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Сегодня, 11:30

Чемпионат Испании: «Вильярреал» — «Барселона», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 21-го тура

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Футболисты «Барселоны» празднуют забитый мяч.
Фото Reuters
21-й тур чемпионата Испании по футболу.
Испания. Лига 1. 21-й тур
10 февр, 23:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Жирона
Испания. Лига 1. 21-й тур
11 февр, 18:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Бетис
Испания. Лига 1. 21-й тур
11 февр, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Мальорка
Испания. Лига 1. 21-й тур
11 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Атлетик
Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 16:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 18:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Атлетико
Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 20:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Осасуна
Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Барселона
Испания. Лига 1. 21-й тур
13 февр, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 21-й тур
15 февр, 00:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Эльче

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь

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ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
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