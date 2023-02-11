«Севилья» хочет подписать хавбека «Лацио» Луиса Альберто

«Севилья» заинтересована в трансфере полузащитника «Лацио» Луиса Альберто, сообщает Todofichajes.

По данным источника, футболист также хочет покинуть римлян. Отмечается, что испанский клуб уже делал предложение по переходу игрока зимой, но итальянский клуб не захотел его продавать.

Контракт Альберто с «Лацио» действует до лета 2025 года. В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 24 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.