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Сегодня, 09:31

«Севилья» хочет подписать хавбека «Лацио» Луиса Альберто

Руслан Минаев
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«Севилья» заинтересована в трансфере полузащитника «Лацио» Луиса Альберто, сообщает Todofichajes.

По данным источника, футболист также хочет покинуть римлян. Отмечается, что испанский клуб уже делал предложение по переходу игрока зимой, но итальянский клуб не захотел его продавать.

Контракт Альберто с «Лацио» действует до лета 2025 года. В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 24 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

ФК Лацио
ФК Севилья
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 Реал 20 14 3 3 40-17 45
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 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
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 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
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 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
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 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
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 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
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 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
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 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
16
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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