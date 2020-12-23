Календарь РПЛ: в марте 20 дней без футбола?

Станислав Черчесов просит премьер-лигу перенести 23-й тур ради подготовки сборной России к трем стартовым матчам отбора ЧМ-2022. Разбираемся, нужно ли это делать, и если да, то как.

Напомним суть дела. Первая сборная 24 марта играет на Мальте, 27-го принимает Словению, 30-го выездная игра в Словакии. А на 19-21 марта запланирован 23-й тур чемпионата России. То есть национальная команда соберется после него 22 числа, и уже на следующий день нужно лететь на Мальту. Потом обратно домой, затем — в Словакию. График тяжелый, вместо тренировок — аэропорты и самолеты. О какой-то вменяемой подготовке можно забыть. Впрочем, в похожем положении большинство европейских сборных.

Нужен ли перенос?

Определенный резон в доводах тренера сборной, конечно, есть. Исторически сборная России действительно выглядит заметно лучше, когда у нее есть много времени на подготовку. Да и не только сборная: выигрывавшим Кубок УЕФА ЦСКА и «Зениту» перед решающими матчами переносили встречи внутреннего календаря. Есть и совсем недавний опыт: сборная крайне неудачно прошла октябрьскую и ноябрьскую серии из трех матчей (и именно такая серия предстоит в конце марта), тогда как двухматчевая сентябрьская оказалась успешной.

Стартовый соперник, в общем, тоже не совсем плюшевый: у Мальты сейчас невиданная в ее истории семиматчевая беспроигрышная серия (что Лига наций делает!) — правда, против подобных себе команд из дивизиона D. С другой стороны, обыгрывать сборную Мальты, наверное, должен даже третий состав России. Черчесов вполне мог бы выставить на Мальте второй или «полуторный» состав, сохранив основу в свежести к Словении и Словакии. А если что-то пойдет не так — пять замен по-прежнему к его услугам. Вымотанными игроки в конце марта быть не должны — к тому времени сезон лишь месяц как возобновится.

Но проблема действительно есть, график стартовых туров кошмарный. Черчесов предлагает премьер-лиге два варианта решения: сыграть 23-й тур на несколько дней раньше либо на месяц с лишним позже.

РПЛ и клубы до конца недели определятся с переносом мартовского тура чемпионата России

Можно ли сыграть тур раньше?

Да, но пока лишь частично. Собственно, из всего тура лишь один матч нужно обязательно назначить на воскресенье 21 марта — встречу «Краснодара» с «Динамо». И только в том случае, если южане пройдут загребское «Динамо» и попадут в 1/8 Лиги Европы (тогда их матч там состоится 18 марта). Все остальные игры тура можно спокойно проводить раньше. Например, на пятницу 19 марта можно назначить игры команд, в которых много сборников, в том числе матч ЦСКА — «Зенит», а на 20-21 марта оставить матчи команд, где сборников нет («Ротор» — «Ростов», «Рубин» — «Химки»). Тогда сбор национальной команды может начаться уже 20 марта — за три дня до вылета на Мальту. Вполне сносно. Да, вероятно, поначалу без игроков «Краснодара» и «Динамо», но из них только Шунина и Ионова можно отнести к основе. Сложнее придется молодежной сборной, у которой с 25 по 31 марта игры чемпионата Европы — в ее составе полно краснодарцев и динамовцев.

При желании можно сдвинуть требуемые игры и чуть дальше. Никто не мешает провести игру ЦСКА — «Зенит», а также встречи с участием «Спартака», «Локомотива», «Сочи», «Ахмата» хоть в среду и четверг 17-18 марта. Конечно, это даты еврокубков, и УЕФА обычно косо смотрит на такие сдвиги, но в ковидный сезон никто не обращает на это большого внимания, и некоторые лиги вполне этим пользуются. В этом случае Черчесов получит большинство игроков сборной в свое распоряжение уже 18-19 марта и сможет провести нормальный короткий сбор до вылета на Мальту 23 марта. Правда, никакие переносы не смогут доставить Черчесову заранее Черышева, Головина, Кудряшова и Алексея Миранчука — они в любом случае появятся не ранее, чем им позволят календари их чемпионатов.

Если переносить весь тур, то куда?

Перенести весь тур на более поздний срок означает увеличить мартовскую паузу с двух до почти трех недель. От этой идеи точно не придут в восторг тренеры команд премьер-лиги. Кроме, вероятно, «Краснодара», которому может светить очень плотный календарь в марте. Получится, что сезон только возобновится, команды сыграют (в зависимости от кубковых успехов) от трех до пяти матчей, как раз наберут игровые кондиции — и тут внезапно перерыв с 15 марта до 3 апреля. У разных команд безыгровая пауза составит от 18 до 22 дней — смотря на какие дни уик-эндов чьи матчи раскидают. Часть игроков поедет в сборные, а остальным-то что все это время делать? Какой-нибудь кубок премьер-лиги разыграть от безысходности?

Но допустим, клубы премьер-лиги проникнутся просьбой тренера сборной и пойдут на перенос 23-го тура на следующий месяц. Речь, по всей видимости, о 28-29 апреля (это даты первых полуфиналов еврокубков). Здесь возникает уже привычный по прошлым сезонам «казус «Краснодара»»: а что будет, если команда Мусаева доберется до полуфинала Лиги Европы и окажется занята в эти дни? В то, что «Краснодар» успешно пройдет три предшествующих весенних раунда еврокубка, верится с трудом, но ничего совсем уж невозможного в этом нет.

Риски можно существенно сократить, проведя рокировку: перенести 23-й тур на 21-22 апреля, а намеченные сейчас на эти дни полуфиналы Кубка России — на 28-29 апреля. В этом случае шансы на накладку 29 апреля у «Краснодара» сильно падают: чтобы она произошла, краснодарцам потребуется успешно пройти сразу пять раундов — три в Лиге Европы и два в Кубке России.

Вероятность того, что «Краснодар» доберется до полуфиналов в обоих турнирах, вряд ли выше 1%. Но если это все же случится, то придется на ходу выдумывать новые корректировки — например, переносить финал Кубка России с 12 на 20 мая с тем, чтобы 12 мая «Краснодар» сыграл свой полуфинал. И молиться, чтобы в финал не вышел кто-то из участников переходных матчей, иначе потребуется переносить еще и их.

Черчесов попросил РПЛ перенести матчи 23-го тура

Как насчет ЦСКА — «Зенит» в последнем туре?

Но можно и не ломать себе голову всеми этими вариантами, а просто продлить российский футбольный сезон на четыре дня. Последний 30-й тур сейчас запланирован на 16 мая. Если банально перенести 23-й тур на 20 мая, то он станет последним, и в нем будет матч ЦСКА — «Зенит»!

Это, правда, потребует также небольшой корректировки календаря ФНЛ — там последний тур тоже надо будет назначить на 20 мая, чтобы обеспечить равенство условий в переходных матчах. Но клубы ФНЛ будут только рады избавиться от зимнего тура 27 февраля и привычно возобновить сезон в марте.

Можно найти плюсы и для премьер-лиги: вместо тура в холодном марте появится лишний тур в мае. Зрители в Уфе, Казани, Москве и Волгограде точно будут этому рады. К тому же, если к маю эпидемия пойдет на спад, зрительские квоты на стадионах могут и возрасти. Но вряд ли эти плюсы перевешивают основной недостаток такого решения — жуткую двадцатидневную паузу в конце марта.

Кроме того, против переноса на май может оказаться... Черчесов. Продление сезона на четыре дня означает сокращение на те же четыре дня сбора национальной команды перед чемпионатом Европы. Хотя времени там в любом случае вполне достаточно — больше трех недель: первый матч с бельгийцами назначен на 12 июня. И времени на подготовку будет все равно больше, чем у конкурентов: почти все остальные европейские лиги завершают сезон только 23 мая.

Стоит ли создавать прецедент?

Словом, существенные плюсы и минусы имеет каждый вариант решения. Но принимая его, следует помнить еще и о том, что это может создать прецедент. До сих пор в РПЛ еще не двигали тур куда-то на месяц вперед и не ломали ритм турнира ради сборной.

Тем более что новое применение потенциальному прецеденту найдется уже очень скоро. Следующий блок отбора ЧМ-2022 в сентябре — тоже трехматчевый. И открывается он уже не с Мальтой, а возможно, ключевым матчем турнира — домашним с хорватами. Игра эта запланирована на среду 1 сентября, то есть через два дня после очередного тура уже следующего чемпионата России в уик-энд 28-29 августа. Причем тот тур сдвинуть куда-то в середину недели не получится: она занята отбором еврокубков.

Есть все основания думать, что раз уж Черчесову нужно больше дней на подготовку к Мальте, то два дня перед хорватами его тем более не устроят. Это тоже необходимо учесть заранее, не после того, как календарь нового сезона будет уже сверстан.