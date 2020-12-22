РПЛ и клубы до конца недели определятся с переносом мартовского тура чемпионата России

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что клубы до конца недели определятся с переносом 23-го тура чемпионата России, который должен состояться в марте.

— На общем собрании присутствовали Александр Алаев и Станислав Черчесов, — сказал Прядкин во время общения с журналистами по итогам общего собрания. — У нас есть обращение РФС с просьбой перенести тур. Это нужно для того, чтобы дать сборной больше времени на подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022. РПЛ представила две версии, клубы попросили время до конца недели, чтобы обсудить эти предложения на своем уровне. Ждем, что клубы до конца недели выскажут свое мнение.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

(Олег Кошелев)