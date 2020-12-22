В Москве прошло общее собрание клубов РПЛ, на котором состоялись выборы в исполком РФС

Выдвижение кандидатов в состав исполкома

По итогам общего собрания клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС. Кроме того, в рамках общего собрания состоялись выборы в исполком РФС, на три места претендовали семь руководителей клубов лиги. Выборы проводились путем тайного голосования, их с большим отрывом выиграл генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов (12 голосов). Второе место поделили владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев (по девять голосов). Не попали в исполком президент ЦСКА Евгений Гинер (7), владелец «Спартака» Леонид Федун (4), президент «Сочи» Борис Ротенберг (3) и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков (2).

— Что касается Гинера, то я был удивлен, — признался президент лиги Сергей Прядкин. — С точки зрения лобби премьер-лиги это один из весомых кандидатов. Уверен, что Евгений Леннорович еще поработает и в исполкоме, и на благо лиги.

Бюджет РПЛ

— Впервые за несколько сезонов мы уходим с минусом, — сказал Прядкин. — Коронавирус, конечно же, повлиял. У нас из лиги ушли субарендаторы, увеличились расходы в связи с выполнением санитарного регламента. Важно отметить, что речь идет о внутреннем бюджете лиги, спонсорского бюджета это не касается. Наши спонсоры выполняют все контракты. Мы выработали дорожную карту, будем принимать меры, чтобы в ближайшее время выйти в ноль. Думаю, что это реально. А пока дефицит бюджета есть, и его ощущает не только премьер-лига, но и другие футбольные структуры — РФС, клубы.

Ситуация с «Тамбовом»

— Буквально три дня назад я вернулся из Тамбова, где у меня была встреча с губернатором Александром Никитиным и руководством области, — рассказал Прядкин. — Мы определились, где мы находимся сейчас и как действовать дальше. Всю необходимую помощь со своей стороны мы оказываем. Есть определенная сумма, положенная «Тамбову» из коммерческих доходов, она будет полностью выплачена при условии, что клуб выполнит все требования как член премьер-лиги. Следующие встречи запланированы на январь, и мы сделаем все возможное, чтобы «Тамбов» продолжил выступать в наших соревнованиях.

Перенос мартовского тура

— На общем собрании присутствовали генеральный секретарь РФС Александр Алаев и главный тренер сборной Станислав Черчесов, — отметил Прядкин. — У нас есть обращение РФС с просьбой перенести запланированный на март 23-й тур. Это нужно для того, чтобы дать сборной больше времени на подготовку к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. РПЛ представила две версии, клубы попросили время до конца недели, чтобы обсудить эти предложения со своими главными тренерами. Ждем, что до конца недели клубы выскажут свою позицию.