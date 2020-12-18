Обширная пресс-конференция президента Российского футбольного союза Александра Дюкова по окончании очередного заседания исполкома РФС.

О решениях исполкома

— Практически все решения важные, стратегического характера. Не стал бы выделять конкретное решение. Мы утвердили стратегию развития школьного и студенческого футбола. Это очень важно. Защитили те субьекты, которые занимаются подготовкой молодых футболистов, от переходов игроков в возрасте до 12 лет. Это тоже очень важно для детско-юношеского футбола. Обсудили эффект относительного возраста. Подвели итоги той реформы по развитию системы судейства, которую мы утвердили год назад. Важен вопрос бюджета, вопрос подведения итогов наших сборных в 2020 году.

Об оценке выступления сборных

— Руководитель департамента сборных команд РФС Андрей Лексаков и главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов отчитались о выступлениях сборных в 2020 году. Молодежная команда выступила успешно, впервые за восемь лет пробилась в финальную часть чемпионата Европы. Женская сборная тоже продолжает бороться, предстоят стыковые матчи. Мы не можем быть удовлетворены выступлением национальной сборной. Было неплохое начало, но последние четыре матча в Лиге наций без побед. Та задача, которая ставилась перед сборной, — повышение в классе Лиги наций — не была решена.

О решении Спортивного арбитражного суда

— Сыграет ли сборная на ЧМ-2022 в Катаре? Не знаю, как коллеги, но я еще не видел полного текста решения САS. Как получим, проведем дополнительные консультации с ФИФА. Если пройдем отбор и примем участие в чемпионате мира. Только после этого можно будет дать комментарии.

О дисквалификации арбитра Максима Матюнина

— Правоохранительными органами был установлен факт подкупа Матюнина спортивным директором «Чайки» Олегом Баяном. Это было установлено в ходе расследования уголовного дела по итогам матча ПФЛ «Чайка» — «Черноморец». По результатам КДК получил информацию от МВД, и она легла в основу решения КДК. Матюнин нарушил договор с РФС — принимать денежные средства и подарки судьям запрещено. Как только информация появилась, КДК вынес решение. Такие действия недопустимы. Еще нет решения суда, но футбольные власти во всех странах вправе действовать без решения гражданских судов. Мы отвечаем за защиту игры.

О Еськове

— Еськов решил завершить карьеру по состоянию здоровья. Он сказал об этом сам. Больше информации у меня нет на этот счет.

О бюджете РФС

— Окончательно бюджет будет принят в феврале. Есть еще открытые вопросы, в том числе об отчислениях букмекеров на развитие спорта. Ожидаем, что доходы вырастут, а мы сможем существенно увеличить расходы по программе подготовки резервов, на развитие массового и детско-юношеского футбола. Несмотря на ковид, мы смогли сохранить действующие соглашения со спонсорами. Мы в завершающей стадии переговоров с новыми партнерами. Ожидаем роста доходов в 2021 году, они будут направлены на развитие утвержденных программ.

О Геркусе и его кандидатуре на пост президента ФНЛ

— Клубы и лига выберут президента. К Геркусу я хорошо отношусь. Он человек, который давно в футболе, неплохо его знает. Он небезразличный, энергичный руководитель. У него есть шансы быть избранным. Но РФС к избранию президента ФНЛ не имеет отношения.

О выдвижении в исполком УЕФА

— Конференция УЕФА состоится в апреле 2021 года, на ней пройдут выборы. Наличие представителя российского футбола в исполкоме УЕФА важно. Это даст возможность действовать активнее, участвовать в принятии решений, которые будут направлены на развитие европейского футбола.

О высказываниях Черчесова в прессе

— Мы знаем Станислава Саламовича как человека резкого и прямого в суждениях. Где-то это помогает, где-то мешает. Если говорить об общении, то это наложилось на национальные переживания. И главный тренер, и мы все тяжело переживаем результаты сборной. Но при этом я прошу понять его. Это человек, который может быть резок, но он точно не держит ни на кого из журналистов обиду. Это как на поле — ты столкнулся с кем-то, но это не означает, что вы стали врагами. Мы обсуждали это. Говорил ему, что задача многих журналистов — постараться вывести собеседника из состояния эмоционального комфорта. Если ставили такую задачу, то она выполнена. Но ему нужно уметь держать удар, если его провоцируют.

О реформах структуры российского футбола

— Данный вопрос на исполкоме не обсуждался. В руководстве клубов находятся опытные управленцы, которые заинтересованы в развитии лиг. Речь не только о коммерции, но и о спортивной составляющей. У нас есть свое видение, но мы считаем неправильным его навязывать. ФНЛ и ПФЛ готовы к реформам. Возможно, в начале следующего года будут приняты определенные решения. РПЛ регулярно рассматривает различные форматы. Будем надеяться, что, может быть, формат изменится. Мы считаем, что 30 игр за сезон недостаточно, учитывая, что матчей с высокой интенсивностью значительно меньше.

О чемпионате мира по пляжному футболу в Москве

— На данный момент нет оснований полагать, что будет отказ от проведения чемпионата мира. Основанием для нашей уверенности является то, что это решение было принято давно, была проведена серьезная подготовка. Насколько мне известно, если было принято решение о проведении, то чемпионаты мира должны быть проведены.

О выступлении российских клубов в Европе

— Тут повлияли два фактора. Первый — коронавирус. Футболисты болели и не все матчи команды провели в оптимальных составах. Кто-то играл сразу после выздоровления, не набрав форму. Это сказывалось. Надеюсь, это разовый фактор, который имел место только в этом сезоне. Второй фактор не новый. Мы не очень успешно выступили и год назад, и два года назад. Наш футбол не соответствует современным тенденциям. Команды, играющие в еврокубках, в чемпионате России встречают другой уровень сопротивления и могут позволить себе действовать с низкой интенсивностью. В Европе динамика другая. Видим, что за рубежом ускорений, спринтов больше, тактических действий на единицу времени тоже больше. Дело не только в интенсивности. Многое зависит от того, насколько организованы команды, как выходят из-под прессинга. Это относится ко всем командам. Не все зависит от руководства лиги, это все-таки работа клубов и работа тренеров. Чтобы изменились убеждения, принципы, нужно какое-то время. Еще один инструмент, который может нам помочь, — формат соревнований. Нужно, чтобы выросло количество матчей с высокой интенсивностью.

О том, просил ли Дзюба РФС помочь отыскать опубликовавшего видео

— Обращения в РФС не было. Не знаю, к кому Артем обратился. Может, в клуб. Может, в правоохранительные органы.

О выборах президента РФС

— Я планирую участвовать в выборах. Та программа, с которой я пришел в РФС в 2019-м, предполагает реформы, которые невозможно осуществить за два года. Моя программа уже озвучена, и вы видите, что делает РФС. Одно из направлений — детско-юношеский футбол. Нужно внедрять методики и сделать так, чтобы они были актуальными, чтобы их использовали в работе. Разработаны программы подготовки тренеров, скоро будет уже более 40 программ. Юношеские соревнования очень важны. Мы запустили две юношеские лиги, реформировали молодежное первенство. Лимит — фактор, который влияет на футбол, но мы, занимаясь детско-юношеским футболом, добьемся большего эффекта, чем пытаясь перенастроить лимит на легионеров. С такой программой я пойду на выборы.

О том, кто лучший футболист и тренер года

— Хотел бы воздержаться от оценок. Обратитесь к коллегам. Станислав Саламович сделает это лучше меня.

О скандале в матче «Сочи» — «Спартак»

— Расследование еще не завершено, КДК не принял решение. Мне еще не удалось ознакомиться со всеми деталями матча. Я воздержусь от комментариев. Пусть сначала КДК закончит расследование. Оценка будет дана и действиям главного тренера «Спартака», и игрокам. Но подобного рода события не украшают ни футбол, ни лигу. Они недопустимы. Не знаю, кто прав или виноват. Но мы имеем не очень хорошую репутационную ситуацию.

Об ограничении переходов игроков младше 12 лет

— Речь не идет о запрете. Потребуется решение комиссии, которое будет действовать на уровне регионов и на уровне РФС. Чтобы переход состоялся, должны быть убедительные обстоятельства. То решение, которое мы приняли, не уникально. Подобным образом защищают субъекты футбола в других странах. И это логично. У наших тренеров есть проблема: их вознаграждение зависит от командного результата, поэтому они настроены на успешное выступление в турнирах. А индивидуальное развитие игроков уходит на второй план. Поэтому переходы детей из школы в школу происходят из-за того, что более обеспеченные школы забирают наиболее способных ребят, чтобы решать в моменте свои турнирные задачи.

О «Тамбове»

— О переезде в Саранск мне ничего не известно. Мы дали «Тамбову» сезон. Были объективные причины из-за ситуации с ковидом — области было сложно заниматься реконструкцией стадиона. Вторая проблема — задолженности по зарплате. При лицензировании было предоставлено гарантийное письмо. Клуб лицензирование прошел. Несмотря на наличие гарантийного письма, по ряду причин область свои обязательства не выполняет. РПЛ в постоянном контакте и с клубом, и с областью, делает все возможнее. Но проблема «Тамбова» — системная, это надо понимать. Можно ужесточить правила лицензирования, но при резком ужесточении в РПЛ останутся шесть, семь, восемь клубов. При этом мы взяли курс на постепенное ужесточение правил лицензирования.

О лимите

— Обращений клубов в РФС о смягчении лимита не было. Мы еще не завершили этот сезон, преждевременно делать выводы эффективности лимита. Тем более — ковид. Это новый фактор. Я противник лимита, но мы должны быть реалистами — лимит утверждает не только РФС, но и Минспорта. Есть устойчивые убеждения, что лимит должен защитить российских спортсменов. Мы должны считаться с тем, что доля финансирования государства значительна. Государство никогда не допустит, чтобы за бюджетные деньги играли исключительно легионеры. Должен быть оптимальный баланс. И назовите тех легионеров, с кем было жаль расстаться этим летом. Кого-то потеряли? Я не думаю. У лимита есть плюсы, но должен пройти сезон. Мы избавились от сомнительных легионеров, клубы тщательнее подходят к трансферам, тренеры не думают, кого выпустить. Больше играют молодые. Пока предложил бы все оставить, как есть. Сфокусируемся на подготовке резервов, это важно. Я большим уважением отношусь ко всем тренерам, работающим в РПЛ, но им есть куда расти и развиваться. Но они говорят, что лимит — главная проблема. В теории мы можем привести сюда сборную мира. Но я боюсь, что за год мы эту сборную не узнаем.

О решении закончить предыдущий сезон в июле

— Сейчас стали говорить о том, стоило ли доигрывать прошлый сезон. Называют это решение причиной неудачных выступлений в Европе. У нас нет никаких сожалений. Сейчас уже пресыщенность от футбола появилась, но тогда все ждали возобновления. В футбол всем надо играть, а не сидеть по домам. Клубы выполнили обязательства перед спонсорами и партнерами. И я считаю, что это не повлияло на выступление клубов и сборной. Это не привело к росту травматизма, ничего аномального нет. Многие футболисты не смогли сыграть, но в этом велика роль ковида. Если бы мы не начали в июне, а осенью, то у нас не футболисты, а целые команды пропускали бы матчи. А так мы протестировали медрегламент. В этом сезоне «Ротор» не сыграл пару матчей, но у него опыта не было. Все забывают, что за первые полгода 2020-го было сыграно всего несколько игр в марте. Если посмотреть статистику, то клубы играли много, но не намного больше европейских команд. Франция начала в сентябре — не могу сказать, что ее клубам это помогло в еврокубках. Не думаю, что функционально российские футболисты выглядели хуже, чем год или два назад. Решение надо искать в тренировочном процессе и подходе клубов к восстановлению.