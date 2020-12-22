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Черчесов попросил РПЛ перенести матчи 23-го тура

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В офисе РПЛ состоялось общее собрание лиги. Клубы подвели итоги 19 туров сезона.

Также на собрании выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур Тинькофф РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд РПЛ.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26081.html

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