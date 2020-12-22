Черчесов попросил РПЛ перенести матчи 23-го тура

В офисе РПЛ состоялось общее собрание лиги. Клубы подвели итоги 19 туров сезона.

Также на собрании выступил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который обратился к клубам с просьбой перенести 23-й тур Тинькофф РПЛ на другую дату в интересах национальной команды.

Клубы приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с главными тренерами команд РПЛ.